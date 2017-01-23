نواذيبو: انطلاق أشغال توسعة ميناء خليج الراحة



أطلقت سلطة منطقة نواذيبو الحرة اليوم الاثنين ، أشغال الطريق المؤدية لتوسعة ميناء خليج الراحة والقطب الصناعي "البونتيه" الذي يدخل في إطار عصرنة الميناء.



وسيشيد الطريق وفقا للقائمين عليه على مساحة 9.4 كلم من الطرق الاسفلتية بعرض 7 أمتار، وتبلغ الكلفة الإجمالية قرابة 490 مليون أوقية بتمويل مشترك بين سلطة منطقة انواذيبو الحرة، والاتحاد الوطني للصيد.



مدير الدراسات والاستصلاح والبنى التحتية في المنطقة الحرة محمد محمود ولد سيدي أكد أن هذا المشروع يأتى ضمن ما وصفها بالاستراتيجية العامة التي وضعتها سلطة منطقة انواذيبو الحرة الرامية إلى تشييد البنى التحتية الضرورية اللازمة لجعل المدينة قطبا اقتصاديا ذا بعد استراتيجي.



وكشف ولد سيدي عن أن الشبكة الطرقية للمدينة ستشمل قريبا الأحياء التي لم تستفد حتى الآن من الطرق، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار ربط القطب السياحي بالشبكة الكهربائية، وتزويده بالمياه الصالحة للشرب.

