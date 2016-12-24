نواذيبو: تأسيس اتحاد جهوي للشباب بحضور رسمي



أعلن في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، مساء أمس الجمعة، تأسيس اتحاد جهوي جديد للشباب وسط حضور رسمي تمثل في الإدارة الجهوية بالمدينة.



وتم خلال حفل بهذه المناسبة الإعلان عن انطلاق أنشطة "الاتحاد الجهوي لشباب نواذيبو"، وهو الاتحاد الشبابي الأول من نوعه في المدينة الاقتصادية الأولى في البلاد.



ويسعى الاتحاد الجديد، حسب القائمين عليه، إلى "توحيد رؤية الشباب في المدينة للقضايا الشبابية والتنموية"، بالإضافة إلى "المساهمة في إحياء الساحة الثقافية في المدينة".



وقال محمد ولد محمد محمود ولد الطالب عيسى، الأمين العام للاتحاد الجديد، إن "الشباب يجب عليه أن يواكب التنمية في مدينته"، و"تمثيل مدينتهم وطنيا ودوليا".



وأكد الأمين العام للاتحاد الشبابي الجديد أنهم سيعملون على "خلق أرضية خصبة لتلاقح الأفكار"، وفق تعبيره.



وجرى الحفل بحضور مستشار والي داخلت نواذيبو ومندوب الثقافة.

