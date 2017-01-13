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نواذيبو تحتشد نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام


نواذيبو - صحراء ميديا
الجمعة 13 يناير 2017 - 22:24



نواذيبو تحتشد نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام
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دعا مئات من سكان مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا اليوم الجمع إلى تطبيق عقبة الإعدام على المسيء للجناب النبوي الطاهر.

 جاء ذلك فى حشد لنصرة المصطفي صلي الله عليه وسلم أطلق عليه "جمعة ابي بكر لنصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

و حضر التظاهرة الدينية والفكرية جمع من الأئمة والأدباء بمركز المعرفة للجميع حيث طالبت الجموع المحتشدة داخل ساحة المركز بتطبيق عقوبة الإعدام فورا.

وتعد  هذه التظاهرة الأضخم من نوعها منذ احتجاجات التى صاحبت محاكمة المسيء، وألقى أدباء وشعراء من  المدينة قصائد مديحية للنبي صلي الله عليه وسلم، بينما كرس الأئمة محاضراتهم للعقيدة ومحبة الرسول الكريم وخصاله وسيرته الطاهرة.


الكلمات المفتاحية : النبي صلى الله عليه وسلم, النصرة, نواذيبو


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