نواذيبو: تركوه يتوضأ للصلاة وعادوا ليجدوه ميتاً



عثر مساء اليوم الثلاثاء في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، على جثة شاب توفي شنقاً، في حادثة تغلب عليها فرضية الانتحار وفق المصادر المحلية والأمنية.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في نواذيبو إن الشاب يدعى سيدي ولد بيرام (30 عاماً)، وقد عثر عليه معلقا في حبل بمنزل يقطنه مع إخوته بحي ترحيل بغداد.



ونقل المراسل عن مصادر أمنية قولها إنه من الراجح "حتى الآن" من بين جميع الفرضيات أن يكون الشاب قد انتحر "لأسباب مجهولة".



وقال أحد إخوة الشاب في حديث مع "صحراء ميديا" إن الشاب المتوفى "لا يعاني من أي مشاكل"، مشيراً إلى أنه كان يعمل ومتزوج وحياته طبيعية.



وأضاف الأخ: "بعد أذان صلاة العصر دعوناه للوضوء والذهاب إلى المسجد، فبادر إلى ذلك، وغادرنا باتجاه المسجد وتركناه يتوضأ، وعند عودتنا وجدناه معلقا بحبل وهو ميت".



وعاين وكيل الجمهورية لدى المحكمة بولاية داخلت نواذيبو الجثة، كما عاينها الطبيب الشرعي الذي أكد أنه مات بسبب نقص الأكسجين.

