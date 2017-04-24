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نواذيبو : توزيع 568 قطعة أرضية على المدرسين


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 24 أبريل 2017 - 12:42



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وزعت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين 568 قطعة أرضية مستصلحة لفائدة عدد من المدرسين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني العاملين في الحيز الجغرافي التابع  لمنطقة نواذيبو الحرة.

 

وسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وثائق الملكية لعدد من المستفيدين وسط حضور من طرف الأسرة التربوية في مدينة نواذيبو.

 

وقال رئيس المنطقة الحرة محمد ولد الداف في كلمة بالمناسبة إن توزيع القطع الأرضية سيمكن من حل مشكل السكن للعاملين في هذا القطاع للرفع من أداء هذا القطاع الحيوي الهام، وفق تعبيره.

 

وأشار إلى أن  سلطة منطقة نواذيبو الحرة اتخذت كافة الاجراءات الكفيلة بشفافية هذه العملية حيث تم إطلاع ممثلين عن المستفيدين على منطقة التوزيع ومساحة القطع الأرضية وصولا إلى عملية السحب التي تمت بحضور عدل منفذ وممثلين عن السلطات الادارية والمدرسين.



الكلمات المفتاحية : قطع ارضية, مدرسين, نواذيبو
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