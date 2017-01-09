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نواذيبو: توسعة ثانية للميناء التقليدي بتمويل ياباني


نواذيبو - صحراء ميديا
الاثنين 9 يناير 2017 - 17:22



نواذيبو: توسعة ثانية للميناء التقليدي بتمويل ياباني
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أطلقت سلطة منطقة انواذيبو الحرة اليوم الإثنين بمدينة انواذيبو شمالي موريتانيا التوسعة الثانية لميناء الصيد التقليدي المعروف بخليج الراحة، بتمويل ياباني.
 
 وكشف رئيس سلطة المنطقة الحرة محمد ولد الداف عن أن تكلفة هذه التوسعة ستبلغ 3مليارات و100مليون أوقية بهدف سد العجز الحاصل في منشئات رسو وتفريغ القوارب وسفن الصيد الشاطئي .

ويتسع الميناء الحالي ل700 قارب فقط، في حين يبلغ عدد القوارب المسجلة 3500قارب وفي هذا الصدد يأتي هذا المشروع لجعل الميناء مؤهلا لتلبية متطلبات سفن الصيد التقليدي، وفقا للقائمين عليه.

وستشمل التوسعة تجريف معابر النفاذ إلى الأرصفة،  وبناء مرفأ لرسو الزوارق، إضافة إلى رصيف لسفن الصيد الشاطئيه، واستصلاح السدود.
 


الكلمات المفتاحية : الصيد, المنطقة الحرة, نواذيبو


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