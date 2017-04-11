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نواذيبو: شرطة مكافحة التهريب توقف قبطان سفينة


نواذيبو - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 22:38



نواذيبو: شرطة مكافحة التهريب توقف قبطان سفينة
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أوقفت شرطة مكافحة التهريب بمدينة نوذايبو، مساء اليوم الثلاثاء، قبطان سفينة صيد بعد عودته إلى الشاطئ قادماً من رحلة صيد في عمق المحيط.
 
ولم يكشف المكتب عن أسباب توقيف القبطان، في ظل حالة من الاستغراب في أوساط الصيادين وذوي القبطان الموقوف منذ عدة ساعات.
 
وكان عناصر من شرطة مكافحة التهريب قد أوقفوا قبطان السفينة الذي يدعى محمد ولد انتاها، ويعرف في أوساط الصيادين بلقب "القذافي"، وهو من مواليد مدينة كيفه في الشرق الموريتاني.
 
ووصل إلى الشاطئ عناصر من شرطة مكافحة التهريب في زي مدني، وطلبوا من القبطان أن يرافقهم إلى المكتب من دون أن يكشفوا عن تفاصيل أكثر، فيما طمأنت مصادر أمنية ذوي الموقوف مشيرين إلى أنه سيدلي بإفادته في محضر ويتم الإفراج عنه.
 
من جهة أخرى قال أحد ذوي الموقوف في اتصال مع "صحراء ميديا" إن المعني "لا علاقة له بالتهريب"، مؤكداً أن بعض الجهات قالت إنهم سيتمكنون من التواصل معه بعد نهاية التحقيق، من دون أن تكشف هذه الجهات عن طبيعة التحقيق.
 


الكلمات المفتاحية : تهريب, شرطة, صيد, نواذيبو
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