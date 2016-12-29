نواذيبو: غرق سيدة سقطت سيارتها في المحيط



تعرضت سيدة موريتانية، مساء اليوم الخميس، لحادث أسفر عن وفاتها غرقاً إثر سقوط سيارتها في المحيط الأطلسي على شاطئ حي كانصادو، جنوبي مدينة نواذيبو.



وحاول عدد من الصيادين كانوا بالقرب من الشاطئ إنقاذ السيدة، إلا أن محاولتهم فشلت إذ تمكنوا بعد عدة محاولات من إخراج جثتها.



ووقع الحادث بعيد صلاة المغرب، فيما عاين وكيل الجمهورية بمحكمة نواذيبو الجثة وموقع الحادثة رفقة عدد من الأطباء تابعين لعيادة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).



وبحسب شهود عيان فقد كانت السيدة رفقة اثنين من أفراد أسرتها نزلا من السيارة لالتقاط بعض الصور قبل أن تنزلق السيارة التي كانت قريبة من حافة الشاطئ.



وسبق أن وقعت حوادث مشابهة في مدينة نواذيبو، كان آخرها العام الماضي عندما انطلقت سيارة متسببة في مصرع فتاتين من نفس الأسرة.

