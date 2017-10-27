موريتانيا: وفد من " الإكواس" فى القصر الرئاسي

نواذيبو: محكمة الاستئناف تحدد موعد جلسة المسيء

دعوة أممية لدعم استراتيجية بناء السلام بأفريقيا الوسطى

موريتانيا: الرئيس يلتقي قادة الأحزاب المشاركة فى الحوار

فوز مشروع موريتاني بجائزة للصندوق الدولي للتنمية

مالي: مقتل 3 جنود أمميين في انفجار عبوة ناسفة

الحكومة الموريتانية: رسالة المتضررين من الدخان وصلتنا

الحكومة الموريتانية تصادق على "قانون الإشهار" في الإعلام

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : عودة ملف المسيء https://t.co/dpVnOBBvdY
الجمعة 27 أكتوبر - 15:00
Sahara Media Agency : تناول اللقاء مجمل القضايا الوطنية والدولية السياسية والاجتماعية https://t.co/HXnODTdH4s
الجمعة 27 أكتوبر - 13:46
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

نواذيبو: محكمة الاستئناف تحدد موعد جلسة المسيء


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 27 أكتوبر 2017 - 12:41



نواذيبو: محكمة الاستئناف تحدد موعد جلسة المسيء
مواضيع ذات صلة

قررت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في مدينة انواذيبو اليوم الجمعة برمجة قضية كاتب المقال المسيء يوم الرابع من ديسمبر المقبل، ضمن دورة جنائية تبدأ يوم السادس من نوفمبر.

وكشفت محكمة الاستئناف اليوم أنها ستبت فى  المسيء المتهم "الاستهزاء بالرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وانتهاك حرمات الله".

وطالب الآلاف خلال مظاهرات في مختلف المدن الموريتانية بالحكم بالإعدام على المسيء للجناب النبوي الشريف، داعين لتطبيق الحكم بشكل فوري. 

وكان ولد امخيطير قد اعتقل يوم 02 يناير 2014، وحكم عليه بالإعدام من طرف المحكمة الجنائية بنواذيبو خلال محاكمته في شهر ديسمبر 2014، وذلك بعد إدانته بتهمة الزندقة، فيما أكدت محكمة الاستئناف في شهر أبريل من عام 2016، حكم الإعدام ولكنها كيفت التهمة على أنها "ردة"، ودعت إلى النظر في توبته، في ظل انتقادات كبيرة لحكم الاستئناف.

وأعادت المحكمة العليا ملف المسيء إلى محكمة الاستئناف فى نواذيبو للنظر فى القضية بتشكلة مغايرة بعد تكييفها التهمة بالردة.
 


الكلمات المفتاحية : التوبة, الردة, المقال المسيء, محكمة الاستئناف
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة