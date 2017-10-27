نواذيبو: محكمة الاستئناف تحدد موعد جلسة المسيء



قررت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في مدينة انواذيبو اليوم الجمعة برمجة قضية كاتب المقال المسيء يوم الرابع من ديسمبر المقبل، ضمن دورة جنائية تبدأ يوم السادس من نوفمبر.



وكشفت محكمة الاستئناف اليوم أنها ستبت فى المسيء المتهم "الاستهزاء بالرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وانتهاك حرمات الله".



وطالب الآلاف خلال مظاهرات في مختلف المدن الموريتانية بالحكم بالإعدام على المسيء للجناب النبوي الشريف، داعين لتطبيق الحكم بشكل فوري.



وكان ولد امخيطير قد اعتقل يوم 02 يناير 2014، وحكم عليه بالإعدام من طرف المحكمة الجنائية بنواذيبو خلال محاكمته في شهر ديسمبر 2014، وذلك بعد إدانته بتهمة الزندقة، فيما أكدت محكمة الاستئناف في شهر أبريل من عام 2016، حكم الإعدام ولكنها كيفت التهمة على أنها "ردة"، ودعت إلى النظر في توبته، في ظل انتقادات كبيرة لحكم الاستئناف.



وأعادت المحكمة العليا ملف المسيء إلى محكمة الاستئناف فى نواذيبو للنظر فى القضية بتشكلة مغايرة بعد تكييفها التهمة بالردة.

