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نواذيبو: مدرسون يطالبون بتوزيع عادل للقطع الأرضية


نواذيبو - صحراء ميديا
الثلاثاء 30 ماي 2017 - 11:51



نواذيبو: مدرسون يطالبون بتوزيع عادل للقطع الأرضية
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طالبت نقابات تعليمية في ولاية داخلت نواذيبو، شمالي موريتانيا، بتوزيع رخص ملكية القطع الأرضية على المدرسين بطريقة عادلة خاصة بعد دفع 85 في المائة من المدرسين للرسوم المالية المستحقة.
 
ودعت النقابات في بيان مشترك لها، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للمنطقة الحرة إلى الشروع في عملية استصلاح القطع الأرضية.
 
وطالب البيان بمنح النقابات النسخ الخاصة بها من مخطط القطع الأرضية، موقعة من قبل الأطراف المشكلة للجنة التي كلفت رسميا بالإشراف على القطع الأرضية.
 
ودانت النقابات ما قالت إنه المسار المظلم الذي يكتنف القضية، منددين "بالإهانة التي تعرض لها ممثلو النقابات"، وفق تعبيرها.
 
وناشد البيان "كل الأطراف المعنية بالملف وخصوصا أعضاء اللجنة والوالي والحاكم بضرورة التدخل العاجل لتنفيذ باقي الإجراءات".
 
وهددت النقابات باتخاذ خطوات تصعيدية، منها تنظيم وقفة احتجاجية الخميس المقبل أمام مقر منطقة الحرة، إذا لم تستجب المنطقة لمطالبهم.
 


الكلمات المفتاحية : أرض, تعليم, نقابات, نواذيبو
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