نواذيبو: ورشة لتسيير الاعتمادات الصحية للصيد على اليابسة



نظمت في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، اليوم الاثنين، ورشة لتحسيس الفاعلين حول وضع قاعدة بيانات من أجل تسيير الاعتمادات الصحية لمؤسسات الصيد على اليابسة.



الورشة الأولى من نوعها في المدينة، منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، وبالتحديد من طرف مديرية تنمية وتثمين المنتجات البحرية.



وشارك في الورشة عدد من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع الصيد والاقتصاد البحري، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعليين المحليين في القطاع.



وقالت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري خديجة منت بوكة إن الورشة تهدف إلى تحسيس الفاعلين حول وضع قاعدة بيانات لمتابعة الاستثمار في قطاع الصيد.



وأوضحت المسؤولة خلال افتتاح الورشة إلى أن قاعدة البيانات الجديدة تهدف إلى "قياس مدى اندماج قطاع الصيد في دورة الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسيير الاعتمادات الصحية لمؤسسات الصيد على اليابسة".



وأشارت المسؤولة إلى أن هذه الورشة تدخل في إطار استراتيجية التسيير المسؤول للصيد، في الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى عام 2019.

