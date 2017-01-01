نواذيبو: ورشة لتسيير الاعتمادات الصحية للصيد على اليابسة

الفئران تحتل مكتب رئيس نيجيريا العائد من رحلة علاجية

موريتانيا: مطالب بحل مشاكل الصحة والتعليم بمقاطعة الميناء

موريتانيا ضمن فريق عربي لتنفيذ قرارات تتعلق بالإرهاب

موريتانيا : الرئيس يتجول داخل مقاطعة الميناء

موريتانيا: الرئاسة تعلن عن لجنة لاقتراح النشيد الوطني

موريتانيا: استقبالات شعبية للمرابطين ومسيرات في نواكشوط

أنغولا: انتخابات لإنهاء 38 عاماً من حكم الرئيس دوس سانتوس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : اعتمادات صحية لمؤسسات الصيد https://t.co/Xp4NNKEtNW
الاربعاء 23 غشت - 00:15
Sahara Media Agency : مكتب الرئيس تحتله الفئران ! https://t.co/MDjV2Z1s2f
الثلاثاء 22 غشت - 23:55
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نواذيبو: ورشة لتسيير الاعتمادات الصحية للصيد على اليابسة


نواذيبو - صحراء ميديا
الثلاثاء 22 غشت 2017 - 22:10



نواذيبو: ورشة لتسيير الاعتمادات الصحية للصيد على اليابسة
مواضيع ذات صلة

نظمت في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، اليوم الاثنين، ورشة لتحسيس الفاعلين حول وضع قاعدة بيانات من أجل تسيير الاعتمادات الصحية لمؤسسات الصيد على اليابسة.
 
الورشة الأولى من نوعها في المدينة، منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، وبالتحديد من طرف مديرية تنمية وتثمين المنتجات البحرية.
 
وشارك في الورشة عدد من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع الصيد والاقتصاد البحري، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعليين المحليين في القطاع.
 
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري خديجة منت بوكة إن الورشة تهدف إلى تحسيس الفاعلين حول وضع قاعدة بيانات لمتابعة الاستثمار في قطاع الصيد.
 
وأوضحت المسؤولة خلال افتتاح الورشة إلى أن قاعدة البيانات الجديدة تهدف إلى "قياس مدى اندماج قطاع الصيد في دورة الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسيير الاعتمادات الصحية لمؤسسات الصيد على اليابسة".
 
وأشارت المسؤولة إلى أن هذه الورشة تدخل في إطار استراتيجية التسيير المسؤول للصيد، في الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى عام 2019.
 


الكلمات المفتاحية : الصيد, نواذيبو, ورشة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة