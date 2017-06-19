"نواذيب" يتوج بكأس الرئيس بعد انسحاب تفرغ زينة



توج فريق اف سي نواذيب، ليل الأحد/ الإثنين/ بكأس رئيس الجمهورية، وذلك بعد رفض فريق تفرغ زينة خوض المباراة احتجاجا على ما وصفها بتجاوزات قانونية لنادي اف سي نواذيب.



وهدد الاتحاد الموريتاني لكرة القدم نادي "اف سي تفرغ زينة" بعقوبات قاسية وإنزاله إلى الدرجة الثانية، وذلك بعد رفضه المشاركة في النهائي.



وكان نادي الحرس الوطني قد قدم اعتراضا لدى الاتحادية، احتجاجا على مشاركة أحد لاعبيه بدون أن تمنحه الاتحادية الموريتانية لكرة القدم رخصة في مباراة نصف النهائي من كأس رئيس الجمهورية.



ولكن اف سي نواذيب نفى أن يكون قام بتجاوزات قانونية وإشراك لاعبيه الذي يدعى الشيخ الولي ياسين بدون رخصة، وأكدت أن اللاعب شارك في جميع المباريات بطريقة "شرعية".



فيما لم تحسم الاتحادية أمر اللاعب بعد سنة من تقديم الحرس الوطني اعتراضا على مشاركته وهو ما سبب أزمة داخل البيت الكروي الموريتاني.



وهددت عدة فرق تنشط في الدوري الموريتاني الدرجة الأولى عدم لعب مباريات الدوري إذا لم تحسم القضية التي أثارت الجدل، وأعلنت تضامنها مع اف سي تفرغ زينة.

