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نواكشوط: استنفار أمني بعد السطو على بنك


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 8 أبريل 2017 - 00:40



نواكشوط: استنفار أمني بعد السطو على بنك
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شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء اليوم الخميس، حالة من الاستنفار الأمني الغير مسبوق، وذلك بعد ساعات من عملية سطو على أحد البنوك.
 
وانتشرت وحدات من مختلف الأجهزة الأمنية في الشوارع الرئيسية للعاصمة، بما في ذلك وحدات من الدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق.
 
وقامت الأجهزة الأمنية بعمليات تفتيش واسعة للسيارات، استهدفت السيارات مظللة النوافذ وتلك المشتبه فيها، كما دققت في هويات بعض الأشخاص.
 
ولم تتحدث المصادر الأمنية عن وقوع اعتقالات خلال عمليات التفتيش مرتبطة بعملية السطو على البنك.
 
وما يزال البحث متواصلاً عن متورطين في عملية السطو على البنك، قالت المصادر إنهم خمسة أشخاص، كانوا على متن سيارة مسروقة لا تحمل لوحة أرقام ومظللة النوافذ.
 


الكلمات المفتاحية : أمن, بنك, سرقة, سطو
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