نواكشوط: الدرك يحبط تهريب 1274 كلغ من المخدرات



ألقت فرقة من كتيبة الدرك الوطني بنواكشوط الشمالية اليوم الإثنين القبض على عصابة بحوزتها كمية من مخدر القنب الهندي.



وقال قائد الكتيبة المقدم اعل والمختار فى تصريح صحافي أن الكمية تصل 1274 كلغ من القنب الهندي البالغ الخطورة وفق تعبيره.



وتتكون العصابة من أربعة أشخاص بينهم موريتانيان، فيما لم يفصح الدرك عن جنسية المعتقلين الآخرين.



واستخدمت العصابة سيارتين رباعيتي الدفع فى عملية تهريب المخدرات وإدخالها إلى العاصمة قبل أن يتم القبض عليهم فى نواكشوط الشمالية.



وأكد المصدر العسكري ذاته أن كمية المخدرات أدخلت عن طريق المياه الإقليمية الموريتانية.



وتعيد العملية اليوم إلى الأذهان اعتراض البحرية الموريتانية الشهر الماضي قاربا سنغاليا محملا بالمخدرات واعتقال طاقمه.

