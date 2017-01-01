نواكشوط.. المدينة التي قسمتها صراعات السياسة



ولكن في الجزء الآخر من المشهد، يبدو الأمر أكثر صخباً، إذ أن المعارضة فضلت أن تنقل حملتها ضد التعديلات الدستورية من الخيام التقليدية إلى الشوارع، وأن تستبدل مكبرات الصوت وحفلات الفنانين بالخطب النارية التي تنتقل من شارع إلى آخر.



وضعت المعارضة خطة تقوم على تنظيم ثلاث مسيرات متزامنة في عدة مناطق متفرقة من العاصمة، بوتيرة ثابتة تقوم على الخروج يوماً والاستراحة يوماً آخر، ولكن السلطات كان لها رأي آخر، فمن غير الممكن الترخيص لثلا مسيرات متزامنة، لأن الوسائل اللوجستية والأمنية غير كافية لتأمينها في نفس الوقت وفي أمكنة مختلفة.



أصرت المعارضة على تنظيم مسيراتها، واعتبرت السلطات أن مهمتها تكمن في حفظ النظام وتطبيق القانون ومنع أي تجمهر غير مرخص، خاصة في ظل أجواء الحملة التي تعيشها المدينة، لتبدأ المواجهات بين الطرفين في مقاطعتي السبخة وعرفات، ثم بعد ذلك في توجنين.



استطاعت المعارضة أن تكسب المعركة الإعلامية، على الأقل عندما تمكنت من خطف الأضواء وتحويل مسيراتها إلى حدث إعلامي بارز، أكثر من مهرجانات الأغلبية واحتفالاتها الليلية بنصر لما يتحقق بعد، وحدها خطابات الرئيس محمد ولد عبد العزيز داخل البلاد استطاعت في بعض المحطات أن تكسر هيمنة المعارضة على الحدث، خاصة عندما تحدث عن الشيوخ أو المأمورية الثالثة أو محكمة العدل السامية ومحاكمته.



ولكن الحدث الآخر الذي شغل سكان العاصمة، هو المقاطع الصوتية التي سربتها أجهزة الاستخبارات من هاتف عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده، وعوضت بها النقص في الزخم الإعلامي للحملة الدعائية التقليدية، كما خففت بها من وقع مسيرات المعارضة وقمعها من طرف الشرطة؛ إلا أن هذه التسريبات وضعت المتلقي في حيرة من أمره، ما بين موقف أخلاقي يرفض التجسس على المواطنين، وخاصة من يتمتعون بحصانة برلمانية، وموقف سياسي يفرض عليه أن يعبر عن رأي في محتوى المقاطع الصوتية.



ومع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي (يوم السبت 05 أغسطس المقبل)، تتفاقم حالة الانفصام التي تعيشها نواكشوط، ما بين حملات دعائية ترتفع فيها أصوات الفنانين، ومسيرات المعارضة الغاضبة يعلوها الدخان وأصوات قنابل الغاز المسيل للدموع.

