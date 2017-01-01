السلطات تسحب ترخيص مسيرة المعارضة في تيارت

نواكشوط.. المدينة التي قسمتها صراعات السياسة

الرئيس السنغالي: على السياسيين أن يثقوا في الشعب

حزب موريتاني يتهم الشرطة باختطاف أحد قادته

خلل فني يقطع التيار الكهربائي عن دول نهر السنغال

السنغال: 6 ملايين ناخب لاختيار 165 نائباً في البرلمان

العاهل المغربي: حان الوقت لمحاسبة المسؤولين

موريتانيا: الشرطة تمنع مسيرة لحزب اللقاء الديمقراطي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : سحب ترخيص مسيرة تيارت.. ونذر مواجهات بين الشرطة والمعارضة https://t.co/IFJjkpbhW6
الاحد 30 يوليوز - 18:41
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السلطات تسحب ترخيص مسيرة المعارضة في تيارت https://t.co/vgjvs5kUW5السلطات-تسحب-ترخيص-مسيرة-المعارضة-ف… https://t.co/hGICPX7fCs
الاحد 30 يوليوز - 18:39
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نواكشوط.. المدينة التي قسمتها صراعات السياسة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 30 يوليوز 2017 - 15:52



نواكشوط.. المدينة التي قسمتها صراعات السياسة
مواضيع ذات صلة

تعيش العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ عدة أيام، أجواء متباينة في ظل التنافس القوي بين مختلف أطراف المشهد السياسي، تحضيراً لاستفتاء شعبي على تعديلات دستورية تدعمها الأغلبية الرئاسية الحاكمة وترفضها المعارضة الديمقراطية.
 
وتنتشر الخيام على جنبات الشوارع الرئيسية للمدينة، وداخل بعض الأحياء الشعبية، كنقاط لتعبئة المواطنين وحثهم على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على التعديلات الدستورية التي ثار حولها الكثير من الجدل خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
 
وترفع هذه الخيام عبر مكبرات الصوت أناشيد تدعم التعديلات الدستورية، وأخرى تثمن ما تحقق من إنجازات خلال فترة حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، مع صور مكبرة للرئيس تزين واجهة هذه الخيام.

وتنتعش هذه الخيام ويزداد الإقبال عليها كلما كان هنالك فنان أو فنانة لإحياء سهرة فنية بنكهة سياسية، حتى أن الفنان أصبح يلعب دوراً في الحملات الانتخابية أكثر من السياسيين.
 
وقد أصبح التجوال وسط خيام الحملات الانتخابية جزء من الروتين اليومي لعدد كبير من سكان العاصمة، خاصة في ساعات المساء والليل، ويتنافس مسيرو هذه الخيام والقائمون عليها لاستقطاب أكبر قدر من هذا الجمهور الحر والمتنقل من خيمة لأخرى.
 



نواكشوط.. المدينة التي قسمتها صراعات السياسة

ولكن في الجزء الآخر من المشهد، يبدو الأمر أكثر صخباً، إذ أن المعارضة فضلت أن تنقل حملتها ضد التعديلات الدستورية من الخيام التقليدية إلى الشوارع، وأن تستبدل مكبرات الصوت وحفلات الفنانين بالخطب النارية التي تنتقل من شارع إلى آخر.
 
وضعت المعارضة خطة تقوم على تنظيم ثلاث مسيرات متزامنة في عدة مناطق متفرقة من العاصمة، بوتيرة ثابتة تقوم على الخروج يوماً والاستراحة يوماً آخر، ولكن السلطات كان لها رأي آخر، فمن غير الممكن الترخيص لثلا مسيرات متزامنة، لأن الوسائل اللوجستية والأمنية غير كافية لتأمينها في نفس الوقت وفي أمكنة مختلفة.
 
أصرت المعارضة على تنظيم مسيراتها، واعتبرت السلطات أن مهمتها تكمن في حفظ النظام وتطبيق القانون ومنع أي تجمهر غير مرخص، خاصة في ظل أجواء الحملة التي تعيشها المدينة، لتبدأ المواجهات بين الطرفين في مقاطعتي السبخة وعرفات، ثم بعد ذلك في توجنين.
 
استطاعت المعارضة أن تكسب المعركة الإعلامية، على الأقل عندما تمكنت من خطف الأضواء وتحويل مسيراتها إلى حدث إعلامي بارز، أكثر من مهرجانات الأغلبية واحتفالاتها الليلية بنصر لما يتحقق بعد، وحدها خطابات الرئيس محمد ولد عبد العزيز داخل البلاد استطاعت في بعض المحطات أن تكسر هيمنة المعارضة على الحدث، خاصة عندما تحدث عن الشيوخ أو المأمورية الثالثة أو محكمة العدل السامية ومحاكمته.
 
ولكن الحدث الآخر الذي شغل سكان العاصمة، هو المقاطع الصوتية التي سربتها أجهزة الاستخبارات من هاتف عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده، وعوضت بها النقص في الزخم الإعلامي للحملة الدعائية التقليدية، كما خففت بها من وقع مسيرات المعارضة وقمعها من طرف الشرطة؛ إلا أن هذه التسريبات وضعت المتلقي في حيرة من أمره، ما بين موقف أخلاقي يرفض التجسس على المواطنين، وخاصة من يتمتعون بحصانة برلمانية، وموقف سياسي يفرض عليه أن يعبر عن رأي في محتوى المقاطع الصوتية.
 
ومع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي (يوم السبت 05 أغسطس المقبل)، تتفاقم حالة الانفصام التي تعيشها نواكشوط، ما بين حملات دعائية ترتفع فيها أصوات الفنانين، ومسيرات المعارضة الغاضبة يعلوها الدخان وأصوات قنابل الغاز المسيل للدموع.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الدستور, انتخابات, حملة, سياسة, نواكشوط
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة