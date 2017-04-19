نواكشوط تحتضن مهرجانا "لسينما الحدود"





بدأت اليوم الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "سينما الحدود" بمشاركة المغرب والجزائر ومالي والسينغال بالاضافة الى موريتانيا وفرنسا.





المهرجان تنظمه دار السينمائيين الموريتانيين، والمعهد الثقافي الفرنسي، ويسلط الضوء على قضايا الهجرة والحدود ومواضيع الإرهاب، وهي قضايا مشتركة بين هذه الدول.





ويشهد المهرجان دورات تدريبية لمخرجين شباب بالإضافة الى نقاشات مفتوحة مع المخرجين يشارك فيها الجمهور حول التحديات المطروحة للسينما في هذه الدول.





وتم في افتتاح المهرجان عرض فلم " الجن" للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ، على تتم في بقية أيام المهرجان الثلاث عروض لأفلام المخرجين المشاركين .





ويحضر مخرجون بأفلامهم في هذه الدورة مثل موسى ديارا من مالى، و مدينا نجاي وخليفة سي من موريتانيا بالاضافة للمخرج هشام العسري من المغرب، ومن المقرر أن يعرض في حفل الختام، مساء الجمعة المقبل، فيلم "الزورق" لموسى توري من السنغال.



المهرجان يستمر لثلاثة أيام ويتضمن توزيع بعض الجوائز وتكريماً لصناع السينما المعنية بقضايا الحدود في هذه البلدان.