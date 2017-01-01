نواكشوط تستعد لـ"خميس ساخن" رغم دعوات التهدئة

دعوة للهدوء



وفي ظل ارتفاع حدة التوتر بين المعارضة والنظام الحاكم، خرجت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن صمتها، ودعت إلى الهدوء والابتعاد عما من شأنه أن يؤثر على سير العملية الانتخابية.



وقالت اللجنة في بيان صحفي وزعته اليوم الاثنين، إنها تتابع باهتمام بالغ سير الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أن "الأطراف المعنية بالاستفتاء الدستوري يجب أن تتمتع، في فترة الحملة الانتخابية، بنفس الحظوظ فيما يتعلق بالتوجه إلى الناخبين والترويج لمواقفهم التي ارتضوها لأنفسهم".



وطلبت اللجنة من القوى السياسية أن "يحترموا هذا المبدأ الأساسي الذي يساهم في تعزيز مصداقية الانتخابات، وفي إشاعة جو من الثقة فيها، والطمأنينة على مجرياتها"، كما حثت على "التقيد بمتطلبات منافسة سليمة صادقة وأمينة، تستبعد كل انتهاك للقوانين الانتخابية، لأنه لا يخدم أصحابه في التحليل النهائي"، وفق نص البيان.



وأشارت اللجنة إلى أن "الغاية النهائية من العملية الانتخابية التي أسندت إليها مهمة تسييرها، هي تمكين كل مواطن موريتاني، بلغ سن التصويت، من التعبير عن خياره الانتخابي بخصوص القضايا الوطنية التي استدعي من أجلها، بعيدا عن أي ضغوط أو إكراهات من شأنها أن تفسد حريته في الاختيار".



وخلصت اللجنة إلى دعوة "مجموع الأطراف الموجودة في الساحة إلى المساهمة بخطبهم وسلوكهم في تنقية الأجواء الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات سليمة شفافة وذات مصداقية".

