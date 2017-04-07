نواكشوط: توقيف باص محمل بـ"المخدرات"



أوقف الأمن الموريتاني مساء اليوم الجمعة، باصاً يحمل كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية يحاول الدخول بها إلى العاصمة نواكشوط.



وأوقفت الباص وحدة من الدرك الوطني تستخدم الكلاب المدربة التي اكتشفت أمر الباص فور وصوله إلى نقطة تفتيش على بعد 25 كيلومتر إلى الشرق من نواكشوط.



وبعد الاشتباه في الباص فر سائقه ليختفي في الصحاري المحيطة بطريق الأمل، دون أن يتمكن عناصر الدرك من اللحاق به.



ويحمل الباص كميات وصفت بـ"الكبيرة" من الحشيش والقنب الهندي، بالإضافة إلى كميات من الخمور.



وتشير المصادر التي نقلت الخبر لـ"صحراء ميديا" إلى أن الباص قادم من دولة مالي المجاورة، وقد نجح في تجاوز الكثير من نقاط التفتيش دون الاشتباه فيه.

