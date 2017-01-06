نواكشوط: حريق يثير الرعب في تفرغ زينه



شب حريق ليل الخميس/الجمعة في مقاطعة تفرغ زينه، شمال غربي العاصمة نواكشوط، ما أثار الرعب في المنطقة المحيطة بالحريق الذي وصفه شهود عيان بالهائل.



وبحسب ما أكده شهود عيان لـ"صحراء ميديا" فإن الحريق شب في قطعة أرضية مهجورة في المنطقة المعروفة بـ"صكوك"، غير بعيد من منازل حي "إيه نور".



وشب الحريق في أكوام من أغصان الأشجار كانت بالقرب من مستنقع للمياه الراكدة يقع غير بعيد من منازل حي "إيه نور"، ما أثار الرعب في سكان هذا الحي.



وتصاعدت أعمدة الدخان فوق الحي، فيما تجمع السكان محاولين إخماد الحريق، في انتظار وصول فرق الحماية المدنية، وسط مخاوف من وصوله إلى المنازل القريبة.



ولم يعرف السكان من أقدم على إضرام النار في أغصان الأشجار وأكوام القمامة في المنطقة.



