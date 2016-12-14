نواكشوط: دعوة للتكفل بأسر أفراد الحماية المدنية



دعا المشاركون في الاجتماع الثالث لفريق العمل المغاربي المكلف بالحماية المدنية، إلى ضرورة التكفل بأسر أفراد الحماية المدنية، الذين توفوا أثناء تأدية واجباتهم المهنية، واعتبارهم شهداء، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين بإعاقات دائمة بهذا السبب.





جاءت هذه الدعوة ضمن التوصيات التي صدرت عن المشاركين في اللقاء المغاربي الذي اختتم اليوم الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط

وقالت بسمة السوداني بالحاج، مدير الشؤون السياسية والديوان بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، إن التوصيات الصادرة عن الاجتماع، سترفع إلى اجتماع وزراء الداخلية المقبل.





مؤكدة أن النتائج التي تمخض عنها ستكون لها انعكاسات إيجابية على أجهزة الحماية المدنية في الدول المغاربية.





وكانت نواكشوط قد احتضنت على مدي يومين أعمال الاجتماع الثالث لفريق العمل المغاربي المكلف بالحماية المدنية، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ، إضافة إلى موريتانيا البلد المضيف.



ويسعي اللقاء إلى تمكين المؤسسات المعنية بالحماية المدنية في دول المغرب العربي، من تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات، حول المستجدات في مجالات تدخل أجهزة الحماية المدنية وتبادل التجارب، مع مراجعة مشروع اتفاق التعاون في مجال الحماية المدنية.

