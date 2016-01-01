نواكشوط : سفير السودان يدعو لتفعيل التعاون بين البلدين





دعا السفير السوداني بنواكشوط بلال قسم الله الصديق إلى تفعيل وتعزيز مجمل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تم التوقيع عليها بين البلدين منذ العام 2009.





جاءت دعوة السفير خلال كلمة له في أعمال ندوة حول فرص الاستثمار و تعزيز العلاقات التجارية بين موريتانيا والسودان، تنظمها غرفة التجارة و الصناعة والزراعة الموريتانية بالتعاون مع السفارة السودانية بنواكشوط.





وأضاف بلال قسم الله أن ما تتوفر عليه موريتانيا والسودان من إمكانيات وموارد اقتصادية هائلة، تحتم على كلا البلدين تفعيل تلك الاتفاقيات، وفق تعبيره.





من جهته أشاد رئيس الغرفة محمدو ولد محمد محمود بالتعاون الاقتصادي بين البلدين والذي شمل مجالات عدة كالزراعة وتربية المواشي، و الاتصالات، وغيرها