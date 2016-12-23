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الجمعة 23 ديسمبر - 02:15
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نواكشوط: طبيب يعتدي على مرافق مريض https://t.co/vgjvs5kUW5نواكشوط-طبيب-يعتدي-على-مرافق-مريض_a32910.ht… https://t.co/RoRkKUobPY
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نواكشوط: طبيب يعتدي على مرافق مريض


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 23 ديسمبر 2016 - 01:01



نواكشوط: طبيب يعتدي على مرافق مريض
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تعرض مرافق مريض قادم من مدينة روصو إلى العاصمة نواكشوط، مساء اليوم الخميس، لاعتداء جسدي من طرف أحد الأطباء العاملين في قسم الحالات المستعجلة بالمستشفى الوطني.
 
وبحسب ما أكده شهود عيان لـ"صحراء ميديا" فإن الطبيب ومرافق المريض دخلا في مشادات كلامية قوية، انتهت باعتداء الطبيب عليه ما تسبب في كسر أنفه وتعرضه لنزيف.
 
وقالت مصادر من داخل المستشفى لـ"صحراء ميديا" إن تسوية تمت بين الطرفين منعت المعتدى عليه من التقدم بشكوى من الطبيب، وذلك بعد تدخل جهات نافذة من أقارب الطبيب والمعتدى عليه.
 
وقال مصدر طبي آخر لـ"صحراء ميديا" إن سيارة إسعاف قدمت من مدينة روصو، على متنها مريض مرفوع من المستشفى الجهوي بروصو، فيما كان على متنها أيضاً ممرضة ومرافق للمريض.
 
ويضيف نفس المصدر أنه عند وصول سيارة الإسعاف للحالات المستعجلة، بدأت إجراءات استقبال المريض، ولكن جناح الحجز كانت أسرته مشغولة بالكامل، ما تطلب من الطبيب المشرف على الجناح البحث عن حل لاستقبال المريض، ولكن ذلك أخذ منه بعض الوقت، وفق تعبير المصدر.
 
في غضون ذلك كانت الممرضة ومرافق المريض "يضغطان" على الطبيب المداوم في الحالات المستعجلة لنقل المريض إلى جناح الحجز، ما تسبب في مشادات كلامية قوية بينهم، انتهت بأن وجه الطبيب ضربة برأسه إلى مرافق المريض على الوجه تسببت في كسر أنفه.
 
وقد تدخل الحاضرون على الفور لإنهاء الشجار، فيما نقل مرافق المريض إلى غرفة المعاينة على الفور حيث تلقى العلاج، وتدخلت بعض الأطراف لتسوية القضية من دون ضجيج.
 


الكلمات المفتاحية : صحة, طب, طبيب, نواكشوط


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