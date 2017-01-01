فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية و الدولية

موريتانيا: آراء السائقين حول توقفهم عن الإضراب

مقتل عشرات المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى

نواكشوط: عودة النقل لطبيعته بعد إضراب يومين

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من مواطن إلى الرئيس

ولد عبد العزيز يأمر بإلغاء "محاشر" السيارات

موريتانيا: الحكومة تتهم "جهات" بزعزعة الأمن

أحزاب المعارضة تندد بالاعتداء على ممتلكات المواطنين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مقتل عشرات المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى https://t.co/vgjvs5kUW5مقتل-عشرات-المدنيين-في-جمهورية-أ… https://t.co/wWGfmyrDQI
الاربعاء 3 ماي - 11:59
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نواكشوط: عودة النقل لطبيعته بعد إضراب يومين https://t.co/vgjvs5kUW5نواكشوط-عودة-النقل-لطبيعته-بعد-إضر… https://t.co/OuOoMo4R8i
الاربعاء 3 ماي - 11:34
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نواكشوط: عودة النقل لطبيعته بعد إضراب يومين


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 3 ماي 2017 - 09:28



نواكشوط: عودة النقل لطبيعته بعد إضراب يومين
مواضيع ذات صلة

عادت حركة النقل إلى طبيعتها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد إضراب يومين شل حركة سيارات الأجرة واندلعت خلاله أعمال عنف في عدة أحياء بنواكشوط.
 
وتأتي عودة حركة النقل بعد ساعات من ظهور وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية واللامركزية، على قناة الموريتانية "الرسمية".
 
وقال الوزيران في حلقة من برنامج خاص، إن قانون السير الجديد لم يتضمن مخالفات جديدة وأنه لا يستهدف سيارات الأجرة والناقلين.
 
وبدت حركة السير طبيعية في مختلف مقاطعات العاصمة، في ظل تواجد أمني عند ملتقيات الطرق الرئيسية في المدينة.
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, احتجاج, قانون السير
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة