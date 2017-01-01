نواكشوط: عودة النقل لطبيعته بعد إضراب يومين



عادت حركة النقل إلى طبيعتها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد إضراب يومين شل حركة سيارات الأجرة واندلعت خلاله أعمال عنف في عدة أحياء بنواكشوط.



وتأتي عودة حركة النقل بعد ساعات من ظهور وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية واللامركزية، على قناة الموريتانية "الرسمية".



وقال الوزيران في حلقة من برنامج خاص، إن قانون السير الجديد لم يتضمن مخالفات جديدة وأنه لا يستهدف سيارات الأجرة والناقلين.



وبدت حركة السير طبيعية في مختلف مقاطعات العاصمة، في ظل تواجد أمني عند ملتقيات الطرق الرئيسية في المدينة.

