نواكشوط: فتح مركز لولوج مدارس المهندسين بتونس



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية فتح مركز امتحان بنواكشوط للطلبة الموريتانيين الراغبين في اجتياز المسابقة الوطنية لولوج مدارس تكوين المهندسين بتونس.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي سليم خلبوس بنظيره الموريتاني سيدي ولد سالم



واتفق الوزيران، وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة، على وضع برنامج تعاون مشترك يستجيب للأولويات الإستراتيجية لدولة موريتانيا يتم فيه توظيف الكفاءات والتجربة التونسية في ميادين عدة.



وتلتزم تونس وفقا للبلاغ بتكوين الأطباء واالمهندسين الموريتانيين، والعاملين فى مجال الصيد البحري، إضافة إلى دعم تونس لموريتانيا في تطوير مجال الدراسات الهندسية بما في ذلك المراحل التحضيرية.



ونص الإتفاق أيضا على إيفاد متدربين موريتانيين للمؤسسات التونسية لإعداد التبريز في الرياضية والعلوم الفيزيائية والعلوم الهندسية.

