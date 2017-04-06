نواكشوط: مصرع شخص بعد طعنه بساطور‎



لقي شخص مصرعه في عملية طعن بساطور، مساء اليوم الخميس، في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، في جريمة وصفها شهود عيان بـ"البشعة".



وقال مصدر من السكان لـ"صحراء ميديا" إن الضحية يبلغ من العمر عشرين سنة دخل في مشادات كلامية وملاسنة حادة مع من وصفه بـ"الجاني"، انتهت بالطعنة القاتلة، وفق تعبير المصدر.



وأضاف المصدر أن الضحية لقي مصرعه في مكان وقوع الحادث وبعد دقائق من تلقيه للطعنة.



وأشارت مصادر أخرى إلى أن "المشتبه به" من أصحاب السوابق، إذ سبق وأن تم توقيفه عدة مرات من قبل الشرطة.



المصدر أكد أن الشرطة ألقت القبض على المتهم الأول في الحادثة في مسرح الجريمة.

