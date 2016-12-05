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نواكشوط: منتدى مفتوح حول ريادة الأعمال


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 ديسمبر 2016 - 10:15



نواكشوط: منتدى مفتوح حول ريادة الأعمال
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نظم برنامج شباب من أجل التغيير في موريتانيا، السبت/الأحد، النسخة الثانية من المنتدى المفتوح؛ بدار الشباب الجديدة؛ تحت شعار: "ريادة الأعمال في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"؛ وذلك باستضافة من الشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية لمدينة نواكشوط.
 
منسق البرنامج في موريتانيا؛ الراجل عمر أبيليل قال في كلمته الافتتاحية "إن هذا المنتدى الدوري يأتي في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج والهادفة إلى خلق فهم أفضل وتواصل أكبر بين الشباب أصحاب الأفكار والمبادرات والمشاريع الريادية التي تحتاج الدعم والمساعدة الفنية في إطار توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات".
 
وأكد أن برنامج شباب من أجل التغيير يواصل دعمه منذ 2008 للشباب من مختلف الدول العربية سعي خلق نوع من التشبيك والتكامل وتبادل الخبرات بين الشباب الرواد إلى جانب توفير فرص التدريب والتمويل وحضور الملتقيات الدولية التي تهتم بمجال ريادة الأعمال ودور التكنولوجيا في إنجاحها وترقيتها".
 
وقد عرضت خلال المنتدى عدة مشاريع ريادية توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مولها البرنامج لشباب موريتانيين في أغسطس الماضي؛ كما أتيحت الفرصة لعرض مشاريع أخرى مشاركة في مسابقة المشاريع الصغيرة التي انطلقت مايو 2016.
 
يشار إلى أن المشاريع المعروضة كانت مصدر إلهام لعشرات الشباب الحاضرين من مختلفة الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الرقمية والفاعلين في المجتمع المدني من الشباب المقاولين؛ كما أطر النقاش من قبل خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنخرطين في مجال ريادة الأعمال.
 


الكلمات المفتاحية : تكوين, ريادة الأعمال, شباب, منتدى


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