نواكشوط: وزراء أفارقة يدعون لدعم التعاون في مجال الصيد





اختتمت اليوم الأربعاء بنواكشوط أعمال المؤتمرالدولي لوزراء الصيد لدول اللجنة شبه الاقليمية، ودول لجنة الصيد في القطاع الاوسط الغربي من خليج غينيا.





ودعا الوزراء المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي الى مواصلة البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا الممول من طرف البنك الدولي.



واتفق المؤتمرون على انشاء لجنة موحدة للتفاوض حول اتفاقيات الصيد ، اضافة الى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والرقابة البحرية، ومحاربة الصيد غير المشروع، وغير المرخص.





ودعا وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني النانى ولد اشروقه الوزراء الافارقة الى اتخاذ قرار فوري بإنشاء لجنة موحدة للتفاوض على اتفاقيات الصيد، في المنطقة الخالصة لدول اللجنة شبه الاقليمية للصيد، ودول لجنة الصيد في القطاع الاوسط الغربي لخليج غينيا.





وتضم اللجنة شبه الاقليمية للصيد موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجزر الرأس الاخضر، وغينيا، وغينيا بساو، وسيرليون، في حين تضم لجنة الصيد دول وسط خليج غينيا، كوت ديفوار، وغانا وليبريا، وبنيه، ونجيريا، والتوغو .