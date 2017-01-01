نواكشوط: 12 نقطة لبيع السلع بأسعار مخفضة



أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على "عملية رمضان" أنها افتتحت 12 نقطة لبيع هذه المواد الأساسية بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم ابتداء من الساعة الثامنة والنصف يوم الجمعة .



وقالت اللجنة إنه سيتم افتتاح 7 نقاط على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية 4 منها في المعرض، و1 في الدار البيظه، و2 في الرياض أحدها خاص بمنطقة الترحيل .



كما سيتم افتتاح 4 نقاط في ولاية نواكشوط الشمالية إحداها في توجنين، واثنتان في دار النعيم، وواحدة في مقاطعة تيارت عند ملتقى طرق عين أطلح.



وستفتح نقطة بيع على مستوى نواكشوط الغربية قرب "سينما السعادة" بمقاطعة السبخه.

