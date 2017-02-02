نواكشوط : 41 ألف أسرة تنتظر "قطعاً أرضية"



أعلنت الحكومة الموريتانية أنه في إطار خطتها لمحاربة الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط، توجد 41 ألف أسرة تنتظر الحصول على قطع أرضية في أطراف العاصمة.



وأوضحت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود، اليوم الخميس، أن الحكومة الموريتانية مستمرة في السعي نحو القضاء على الأحياء العشوائية.



وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن خطة الحكومة تقوم على توزيع القطع الأرضية على الأشخاص بعد أن يتم إحصاءهم من طرف الجهات المختصة.



وفيما يتعلق بالشكاوى التي عبر عنها الكثير من المواطنين في أطراف العاصمة نواكشوط، قالت الوزيرة إن الجهات المختصة تدرس الشكاوى التي طرحت في وقتها وقد بلغت حتى الآن 5800 حالة شكوى.



وقالت الوزيرة إن الحكومة شكلت لجاناً مختصة لتوزيع القطع الأرضية في المقاطعات المستهدفة، مشيرة إلى أن 41 ألف حالة تنتظر التنفيذ، في حين تم ترحيل 218 أسرة كانت تنتظر التنفيذ، في حين تبقت 12 ألف أسرة لم يتم إحصاؤها حتى الآن.



وخلصت الوزيرة إلى التعبير عن ثقتها في عمليات توزيع القطع الأرضية التي تمت بالتعاون مع وكالة التنمية الحضرية.

