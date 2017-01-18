نواكشوط : 46 ألف حالة نزاع حول القطع الأرضية



بدأت السلطات الموريتانية حملة تستهدف تسوية أزيد من 46 الف حالة نزاع بين الأسر، حول القطع الأرضية، منها 5100 أسرة على مستوى مقاطعات عرفات توجنين ودار النعيم.



وسجلت مقاطعة توجنين 24000 حالة نزاع، تمت تسوية 300 حالة منها حتى الآن، و 000 8 حالة بدار النعيم و14000 حالة فى عرفات.



وخصصت لهذا الغرض 20 فرقة موزعة على المقاطعات المذكورة، منها 10 فرق على مستوى توجنين، و6 فرق فى عرفات، و4 بدارالنعيم.



وتضم هذه الفرق فنيين من وكالة التنمية الحضرية، وممثل عن المقاطعة، ومنسق عام على مستوى كل مقاطعة .



وحسب تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للانباء عن منسق العملية على مستوى مقاطعة توجنين ابراهيم ولد أسغير فإن العملية انطلقت بداية الاسبوع على مستوى مقاطعات توجنين ودار النعيم وعرفات ولديها خطة عمل واضحة وفرق قادرة على القيام بعملها.



وقال إن المدة المقررة لنهاية العملية قد لا تتجاوز عشرة أشهر .