"نوكيا 8".. هاتف جديد لمنافسة آيفون وغلاكسي



كشفت شركة (إتش. إم. دي) جلوبال الفنلندية التي تسعى لإنعاش سوق هواتف نوكيا عن منتجها الجديد "نوكيا 8"، أملا في إرضاء الطلب المتزايد للمستهلكين على مميزات صوت وصورة عالية في هواتفهم.



ويمتلك هاتف نوكيا الجديد القدرة على تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة من كاميراته الأمامية والخلفية على شاشة مقسومة بالنصف وبثها مباشرة على عدة شبكات للتواصل الاجتماعي في آن واحد.



ويعتبر هذا الهاتف هو الأهم لشركة (إتش. إم. دي) التي أنشأت في العام الماضي وحققت نجاحا في مايو أيار عندما أعادت إلى الحياة طراز نوكيا الكلاسيكي 3310 بألوان مبهجة وشكل حديث.



ورغم احتمال أن يتغلب "نوكيا 8" على الهواتف المماثلة من ناحية السعر لكنه سيواجه منافسة شرسة من شركة أبل التي تطرح في الشهر المقبل الطراز الجديد المنتظر على نطاق واسع من هاتف آيفون في عيد ميلاده العاشر فضلا عن هاتف جالاكسي نوت 8 من شركة سامسونج المتوقع أن يطرح بدوره في الأسواق في الشهر المقبل.



ويتوقع أن يباع الهاتف بحوالي 599 يورو وهو سعر أقل من هاتف آيفون التي تطرح شركته في العادة نسخة مخففة منه بأسعار متهاودة مماثلة لكنها تتقاضى مئات الدولارات ثمنا لسعة أكبر للذاكرة وغيرها من المميزات الرئيسية.

