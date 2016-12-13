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نيجيريا: اكتشاف 2.2 تريليون نيرا ديون غير مسجلة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 - 19:36



نيجيريا: اكتشاف 2.2 تريليون نيرا ديون غير مسجلة
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قالت حكومة نيجيريا إنها اكتشفت ديونا غير مسجلة قيمتها 2.2 تريليون نيرا ما يعادل 7.22 مليار دولار، ورثتها من الحكومة السابقة وذلك بعد تدقيق محاسبي استهدف تحسين الشفافية.


وأضافت الحكومة في رسالة على توتير "2.2 تريليون نيرا ديون غير مسجلة لصالح مقاولين والقطاع الخاص عثر عليها في بضعة سجلات حكومية موروثة من الإدارة السابقة".


وأضافت الحكومة أن الديون مستحقة لمقاولين وشركات لتسويق النفط ومصدرين وشركات لتوزيع الكهرباء.


وكان الرئيس محمد بخاري الذي انتخب العام الماضي تعهد بإنهاء الفساد وسوء الإدارة واستعادة "الاستقامة" المالية في نيجيريا.


ووضعت نيجيريا ميزانية قياسية بقيمة 6.06 تريليون نيرا للعام الحالي لكنها واجهت صعوبات في تمويلها، وتخطط الآن لزيادة حجم ميزانية العام القادم بنسبة 20 بالمائة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من الركود.



الكلمات المفتاحية : ديون, نيجيريا


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