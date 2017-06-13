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نيجيريا: التحقيق مع رئيس البرلمان بتهمة الفساد


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 13 يونيو 2017 - 01:14



نيجيريا: التحقيق مع رئيس البرلمان بتهمة الفساد
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كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز، يوم الاثنين، أن هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا تحقق مع رئيس مجلس النواب في البرلمان في إطار حملة تشنها حكومة الرئيس محمد بخاري على الفساد.
 
وذكر خطاب للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، بتاريخ التاسع من يونيو، أن ياكوبو دوجارا رئيس مجلس النواب يخضع للتحقيق بشأن مزاعم تورطه في إضافة أرقام بشكل غير قانوني لميزانية البلاد للعام الماضي بعد موافقة البرلمان عليها.
 
ولم يرد متحدث باسم دوجارا على اتصالات متكررة من رويترز للتعليق.
 
وفاز بخاري بالانتخابات الرئاسية مدعوما بوعود بمحاربة الفساد المستشري في نيجيريا.
 
لكن بعد مرور عامين من فترته الرئاسية التي تبلغ أربعة أعوام حققت الحملة على الفساد نتائج متباينة وتم وقف أحد مستشاريه المقربين عن العمل بعد تحقيق لمجلس الشيوخ في مزاعم ابتزاز.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, فساد, نيجيريا
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