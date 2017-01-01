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نيجيريا: الجيش يؤكد استسلام المئات من مقاتلى بوكو حرام


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 5 يوليوز 2017 - 11:50



نيجيريا: الجيش يؤكد استسلام المئات من مقاتلى بوكو حرام
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كشف الجيش النيجيري عن استلام نحو 700 عنصر من جماعة بوكو حرام المسلحة  في ولاية  بورنو شمالي شرق نيجيريا.

 وأكد رئيس أركان الجيش توكور بوراتاي أن قواته حققت "إنجازات كبيرة" في جهودها لمكافحة مسلحى الجماعة  بالمناطق الشمالية الشرقية للبلاد.

وأوضح القائد أن استسلام مقاتلى الجماعة جاء بعد أن ضيق عليهم الجنود النيجيريون الخناق ولم يعد لهم خيار سوى الموت والاستسلام، وفق تعبيره.

وأشار المسؤول إلى أن هنالك مسلحين آخرين في طريقهم للاستسلام، معتبرا أن هذا الأمر "دليل واضح على أن الحرب مع بوكو حرام تتقدم في اتجاه حسمها لفائدة الجيش النظامي".

وتتهم السلطات النيجيرية جماعة بوكو حرام بقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو2.3 مليون شخص آخرين في نيجيريا منذ بدء تمردها في المنطقة الشمالية الشرقية بالبلاد عام 2009.
 


الكلمات المفتاحية : استسلام, التمرد, النيجر, بوكوحرام
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