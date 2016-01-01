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نيجيريا: الجيش يقتل 30 مسلحا من بوكوحرام


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 28 نونبر 2016 - 19:05



نيجيريا: الجيش يقتل 30 مسلحا من بوكوحرام
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لقي 30 مسلحا من جماعة بوكو حرام النيجيرية مصرعهم فى اشتباك مع القوات الحكومية فى ولاية (بورنو) شمال شرقي نيجيريا نهاية الاسبوع وفق ما أفاد مسؤول محلى اليوم الإثنين.
 
وقال سعيد ساليسو سامبو رئيس منطقة جوزا المحلية فى ولاية بورنو, إن من وصفهم ب"الإرهابيين لقوا هزيمة ساحقة على يد القوات النيجيرية عندما حاولوا نصب كمين لقافلة من المسؤولين المحليين الذين كانوا يسافرون من منطقة بولكا إلى مايدوغوري عاصمة الولاية فى وقت مبكر من يوم السبت".
 
وأضاف أن مسلحي بوكو حرام "فجروا شحنة متفجرات محلية الصنع وتابعوها بطلقات متفرقة من نيران المدفعية التى ردت عليها القوات النيجيرية"، واستمرت المعركة النارية على طريق باما بالولاية"مشيرا إلى أن القوات "لاحقت المهاجمين المسلحين وتعاملت معهم بدقة".
 
وتعد ولاية بورنو معقلا رئيسيا لجماعة بوكو حرام المسلحة ومنطلق غاراتها المتكررة خلال الأعوام الستة الماضية.
 
و شنت الحكومة النيجيرية بالتعاون مع جيوش الدول المجاورة منذ العام الماضي العديد من العمليات العسكرية للقضاء على التهديد الأمنى لجماعة بوكوحرام.
 
وتتهم جماعة بوكوحرام بالوقوف وراء هجمات أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخصا، وتشريد أكثر من 2.6 مليون آخرين منذ عام 2009.


الكلمات المفتاحية : الأمن, بوكوحرام, نيجيريا


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