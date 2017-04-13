نيجيريا: الحكومة تتفاوض مع مقاتلي بوكو حرام





أعلنت الرئاسة النيجيرية اليوم الخميس أن الحكومة تتفاوض مع مقاتلي بوكو حرام لضمان الافراج عن تلميذات شيبوك اللواتي خطفن قبل ثلاثة أعوام في شمال شرق البلاد.





وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجرية غاربا شيهو إن "الحكومة تعمل للإفراج عن تلميذات شيبوك وجميع النيجيريين الذين خطفهم الإرهابيون" عبر اللجوء "إلى كل الوسائل الممكنة"، مضيفا أن هذه المحادثات تجري بمساعدة بعض الدول والهيئات من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة السويسرية.





وأضاف غاربا شيهو أن "العملية العسكرية مستمرة لتطهير الشمال الشرقي من الجماعا المسلحة "وخصوصا غابة سمبيسا وفي الوقت نفسه هناك محادثات قائمة للإفراج عن تلميذات أخريات إضافة الى من تم الافراج عنهن" بحسب تعبير المتحدث باسم الرئاسة.

