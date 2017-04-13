نيجيريا: الحكومة تتفاوض مع مقاتلي بوكو حرام

وفاة نائب ازويرات بعد تعرضه لأزمة قلبية

السفير الصيني يلتقى وزيري الإقتصاد والصيد

باريس: بدء معرض مخزون الإسلام في إفريقيا

المغرب: تفكيك خلية متهمة ب"الإرهاب"

تشاد: مقتل 11 شخصا في هجوم على موكب‎

فيديو وصور من حريق "كَوناصي" الذي هز السنغال

السنغال: عشرات القتلى والمفقودين في حريق مروع

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وفاة نائب ازويرات بعد تعرضه لأزمة قلبية https://t.co/vgjvs5kUW5وفاة-نائب-ازويرات-بعد-تعرضه-لأزمة-قلبي… https://t.co/SS2b7yuhrn
الخميس 13 أبريل - 20:47
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السفير الصيني يلتقى وزيري الإقتصاد والصيد https://t.co/vgjvs5kUW5السفير-الصيني-يلتقى-وزيري-الإقتصاد-و… https://t.co/roFPttfrYa
الخميس 13 أبريل - 15:43
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نيجيريا: الحكومة تتفاوض مع مقاتلي بوكو حرام


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 13 أبريل 2017 - 19:23



نيجيريا: الحكومة تتفاوض مع مقاتلي بوكو حرام
مواضيع ذات صلة

 

أعلنت الرئاسة النيجيرية اليوم الخميس أن الحكومة تتفاوض مع مقاتلي بوكو حرام لضمان الافراج عن تلميذات شيبوك اللواتي خطفن قبل ثلاثة أعوام في شمال شرق البلاد.


وقال المتحدث باسم الرئاسة  النيجرية غاربا شيهو إن "الحكومة تعمل للإفراج عن تلميذات شيبوك وجميع النيجيريين الذين خطفهم الإرهابيون" عبر اللجوء "إلى كل الوسائل الممكنة"، مضيفا أن هذه المحادثات تجري بمساعدة بعض الدول والهيئات من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة السويسرية. 


وأضاف غاربا شيهو أن "العملية العسكرية مستمرة لتطهير الشمال الشرقي من الجماعا المسلحة "وخصوصا غابة سمبيسا وفي الوقت نفسه هناك محادثات قائمة للإفراج عن تلميذات أخريات إضافة الى من تم الافراج عنهن" بحسب تعبير المتحدث باسم الرئاسة.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, بوكوحرام, نيجيريا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة