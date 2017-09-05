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نيجيريا: "بوكو حرام" تقتل قرابة 400 شخص في خمسة اشهر


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 08:24



نيجيريا: "بوكو حرام" تقتل قرابة 400 شخص في خمسة اشهر
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أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، أن هجمات جماعة "بوكو حرام" النيجيرية تسببت في مقتل حوالي 400 شخص منذ شهر أبريل الماضي. 


وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها "إن ازدياد الهجمات والاعتداءات الانتحارية من قبل "بوكو حرام" في الكاميرون ونيجيريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 381 مدنيا في الأشهر الخمسة الماضية". وأضاف المصدر أن "عدد الضحايا المدنيين بلغ سبعة أضعاف الحصيلة المسجلة في الاشهر الاربعة التي سبقت الأشهر الخمسة الأخيرة.


وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه تم خلال شهر اغسطس لوحده إحصاء سقوط 100 قتيل في صفوف المدنيين في نيجيريا.

 ولفتت المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان الى ان "العدد الفعلي للضحايا هو اكبر على الارجح، لانه لم يتم تسجيل كل الهجمات بالضرورة". 


يشار إلى أن أعمال العنف المستمرة منذ 2009، والتي شردت أكثر من6 ر2 مليون شخصا، تسببت في مقتل 20 ألف شخصا على الأقل. 



الكلمات المفتاحية : ارهاب, بوكوحرام, نيجيريا
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