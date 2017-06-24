نيجيريا تحبط هجمات "إرهابية" خلال عيد الفطر

موريتانيا تندد وتشجب الهجوم على المسجد الحرام

أشهر خمس هجمات تعرض لها المسجد الحرام بمكة

موريتانيا تتحدث عن نشر قوة فى الساحل وعلاقتها بقطر

السعودية: إحباط محاولة لاستهداف المسجد الحرام

فايسبوك يبدأ من بريطانبا الحرب على التطرف

بعثة أممية تحقق فى انتهاكات إنسانية بالكونغو الديمقراطية

وزيرة: "الإصلاحات" حسنت ظروف العمال

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا تندد وتشجب الهجوم على المسجد الحرام https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تندد-وتشجب-الهجوم-على-… https://t.co/B0lDHu7MFo
السبت 24 يونيو - 04:52
Sahara Media Agency : هذا ما قام به عزيز بعد الهجوم على الحرم المكي https://t.co/cXLO2RUqm1
السبت 24 يونيو - 04:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نيجيريا تحبط هجمات "إرهابية" خلال عيد الفطر


صحراء ميديا + وكالات
السبت 24 يونيو 2017 - 06:24



نيجيريا تحبط هجمات "إرهابية" خلال عيد الفطر
مواضيع ذات صلة

قالت وكالة أمن الدولة في نيجيريا، أمس الجمعة، إنها أحبطت خططا لمتشددين لتنفيذ تفجيرات في أربع مدن في شمال البلاد خلال احتفالات عيد الفطر.
 
وقالت الوكالة إن الهجمات كانت ستستهدف مدن كانو وسوكوتو وكادونا ومايدوجوري خلال يومي 26 و27 يونيو الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
 
وتعرضت مايدوجوري والمناطق المحيطة بها في ولاية بورنو، بشمال شرق البلاد، لهجمات يشتبه في أن مقاتلين من جماعة "بوكو حرام" هم الذين نفذوها في الأسابيع الماضية بما شمل تفجيرات انتحارية قتلت 12 شخصا يوم الاثنين وهجوما في السابع من يونيو قتل 14 شخصا.
 
وقالت الوكالة إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص مشتبه بهم منذ يوم الثلاثاء اثنان منهم في مدينة سوكوتو بشمال غرب البلاد والثالث في كانو بشمال البلاد وضبطت أسلحة من بينها ثماني بنادق و27 قنبلة يدوية وذخيرة حية.
 
وأضافت وكالة الأمن في بيان "كان هدفهم ضرب أهداف سهلة مثل الأسواق والمتنزهات العامة والمواكب العامة ومراكز الاستجمام فضلا عن مراكز العبادة خاصة ساحات صلاة العيد والمناطق الأخرى التي تكتظ بالناس".
 
ولم تحدد الوكالة الجهة التي تقف وراء تلك المخططات.
 
وقتلت "بوكو حرام" أكثر من 20 ألف شخص وأجبرت نحو 2.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم خلال الأعوام الثمانية الماضية أثناء محاولتها إقامة دولة تطبق الشريعة الإسلامية في شمال شرق نيجيريا.
 
وفي أبريل قالت وكالة الأمن إنها أحبطت مخططات للهجوم على سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في العاصمة أبوجا.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, بوكو حرام, نيجيريا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة