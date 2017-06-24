نيجيريا تحبط هجمات "إرهابية" خلال عيد الفطر



قالت وكالة أمن الدولة في نيجيريا، أمس الجمعة، إنها أحبطت خططا لمتشددين لتنفيذ تفجيرات في أربع مدن في شمال البلاد خلال احتفالات عيد الفطر.



وقالت الوكالة إن الهجمات كانت ستستهدف مدن كانو وسوكوتو وكادونا ومايدوجوري خلال يومي 26 و27 يونيو الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وتعرضت مايدوجوري والمناطق المحيطة بها في ولاية بورنو، بشمال شرق البلاد، لهجمات يشتبه في أن مقاتلين من جماعة "بوكو حرام" هم الذين نفذوها في الأسابيع الماضية بما شمل تفجيرات انتحارية قتلت 12 شخصا يوم الاثنين وهجوما في السابع من يونيو قتل 14 شخصا.



وقالت الوكالة إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص مشتبه بهم منذ يوم الثلاثاء اثنان منهم في مدينة سوكوتو بشمال غرب البلاد والثالث في كانو بشمال البلاد وضبطت أسلحة من بينها ثماني بنادق و27 قنبلة يدوية وذخيرة حية.



وأضافت وكالة الأمن في بيان "كان هدفهم ضرب أهداف سهلة مثل الأسواق والمتنزهات العامة والمواكب العامة ومراكز الاستجمام فضلا عن مراكز العبادة خاصة ساحات صلاة العيد والمناطق الأخرى التي تكتظ بالناس".



ولم تحدد الوكالة الجهة التي تقف وراء تلك المخططات.



وقتلت "بوكو حرام" أكثر من 20 ألف شخص وأجبرت نحو 2.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم خلال الأعوام الثمانية الماضية أثناء محاولتها إقامة دولة تطبق الشريعة الإسلامية في شمال شرق نيجيريا.



وفي أبريل قالت وكالة الأمن إنها أحبطت مخططات للهجوم على سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في العاصمة أبوجا.

