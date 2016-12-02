نيجيريا تنوه بعودة المغرب إلى الإتحاد الأفريقي



نوهت الحكومة النيجيرية اليوم الجمعة بقرار المغرب مؤخرا العودة إلى الاتحاد الإفريقي، واصفة هذا القرار بالتطور المرحب به.



واستهل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الخميس، زيارة لنيجيريا وصفت بالتاريخية، وهي المحطة الثالثة في إطار جولة قادت الملك أيضا إلى إثيوبيا ومدغشقر.



وأوضح وزير الشؤون الخارجية النيجيري، جوفري أونياما، في تصريح صحافي أن "الأمر يتعلق بتطور مرحب به"، مشيرا إلى، أن "المغرب بلد هام"، مضيفا أنه "ليس من مصلحة الاتحاد الإفريقي أو المغرب بقاء المملكة خارج الاتحاد القاري".



وقال إن المغرب، الذي حقق مستوى عاليا من التنمية الاقتصادية، بإمكانه تقديم مساهمة كبيرة في إطار جهود تنمية القارة، وفق تعبيره.



وتعد جمهورية نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها 186 مليون نسمة ، أكبر بلد من حيث عدد السكان في إفريقيا لكونها تضم سدس ساكنة القارة.



ويوجد حوالي 50 بالمائة من سكان البلاد في المناطق الحضرية ، كما أن 24 مدينة تضم أزيد من مليون نسمة في كل مدينة. ويشكل البترول المصدر الرئيس لعائدات البلاد ، حيث تبلغ مساهمته في الناتج الداخلي الخام 70 فى المائة .



وضم الوفد الرسمي المرافق للملك وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

