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نيجيريا: خمسون قتيلاً في تفجير داخل مسجد


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 21 نونبر 2017 - 12:10



نيجيريا: خمسون قتيلاً في تفجير داخل مسجد

لقي خمسون شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الثلاثاء، في هجوم انتحاري استهدف مسجدا في "موبي" بشمالي شرق نيجيريا، حيث تنشط جماعة "بوكو حرام" منذ ثماني سنوات.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم شرطة ولاية "اداماوا"، أنه بالإضافة إلى القتلى هناك العديد من الجرحى إثر الهجوم على المسجد خلال صلاة الفجر.
 
وأضاف المسؤول النيجيري أن الانتحاري دخل إلى المسجد مع المصلين، وفجر نفسه خلال الصلاة.
 
ونقل العديد من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكنه ـ حسب بعض المصادر ـ  يحمل بصمات جماعة "بوكو حرام".
 
وأوقعت عمليات "بوكو حرام" على مدي ثماني سنوات أزيد من 20 ألف قتيل على الأقل، وتسببت في تشريد 2,6 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا وفي ولايتي أداماوا، وبورنو بالتحديد.
 
وشهدت ولاية اداماوا التي كانت مسرحا لأعمال عنف في 2014-2015، عودة تدريجية إلى الهدوء مقارنة مع ولاية بورنو المجاورة محور النزاع المستمر.
 


الكلمات المفتاحية : بوكو حرام, نيجيريا, هجوم
 
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