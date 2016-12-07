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نيجيريا: طائرات باكستانية وروسية تواجه بوكوحرام


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 7 ديسمبر 2016 - 10:21



نيجيريا: طائرات باكستانية وروسية تواجه بوكوحرام
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قال قائد السلاح الجوي النيجيري المارشال صادق أبو بكر إن بلاده تتوقع وصول طائرات حربية وطائرات هليكوبتر طلبتها من باكستان وروسيا في إطار جهودها للتصدي لأنشطة من وصفهم بالإرهابيين والمسلحين.
 
وتقاتل نيجيريا جماعة بوكو حرام المسلحة التي تشن تمردا منذ سبع سنوات في المنطقة الشمالية من البلاد بهدف إقامة دولة إسلامية. وقتل آلاف الأشخاص وشرد ما يزيد على مليونين في هذا الصراع.
 
وتواجه البلاد أيضا تهديدات في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط حيث يقوم المسلحون بتفجير خطوط الأنابيب. وتضررت الإيرادات الحكومية بفعل تراجع إنتاج النفط الناجم عن هذه التفجيرات.
 
وفي مايو الماضي قال وزير الخارجية النيجيري إن الحكومة تأمل أن تبيع لها الولايات المتحدة طائرات لقتال مسلحى بوكو حرام لأن سجلها في حقوق الإنسان تحسن بدرجة تكفي لرفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة لها.
 
وفي ظل الحكومة النيجيرية السابقة حظرت الولايات المتحدة بيع الأسلحة لنيجيريا وأنهت أيضا تدريب القوات النيجيرية ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف بشأن حقوق الإنسان مثل معاملة الأسرى من المتمردين.
 
ورفض الماريشال أبو بكر التعليق على قضية شراء الأسلحة لكنه قال إن قواته تتلقى الدعم اللازم من بعض الدول فيما يتعلق بالتدريب العسكري.
 
وقال إن ما يزيد على 700 فرد من قواته يخضعون للتدريب في باكستان والصين والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومصر وروسيا والولايات المتحدة.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, باكستان, بوكوحرام, روسيا, نيجيريا


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