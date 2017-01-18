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نيجيريا: عشرات القتلى في قصف جوي على مخيم للنازحين


وكالات
الاربعاء 18 يناير 2017 - 01:02



نيجيريا: عشرات القتلى في قصف جوي على مخيم للنازحين
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قتل 52 شخصا على الأقل بينهم 6 من عمال الإغاثة التابعين للصليب الأحمر، وجرح 120 آخرين في قصف بالخطإ على مخيم للنازحين شمال شرقي نيجيريا.

وأعلن الجيش النيجيري أن طائرة مقاتلة كانت في مهمة ضد مسلحي حركة بوكو حرام قصفت بالخطأ لاجئين وعمال إغاثة، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وقال الميجور جنرال لاكي إرابور للصحفيين إن القصف "العرضي" وقع، الثلاثاء، في بلدة ران الواقعة في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، قرب الحدود مع الكاميرون.
 
وأدى إلى مقتل "بعض" المدنيين وإصابة منقذين، ومن بينهم نيجيريون يعملون مع منظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن لاكي لم يكشف عدد الضحايا.
 
بيد أن منظمة أطباء بلا حدود قالت إن "فرق المنظمة أحصت مقتل خمسين شخصا واصابة 120 آخرين بجروح"، ونقلت فرانس برس عن شاهد قوله إن "25 شخصا على الأقل قتلوا".
 
وشاهد ان عشرات الاشخاص قتلوا الثلاثاء عندما قامت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري بقصف مخيم للنازحين عن طريق الخطأ في شمال شرق نيجيريا.
 
وذكر إرابور، وهو المسؤول الميداني عن عمليات مكافحة التمرد في شمال شرق نيجيريا، أنه أمر بالقيام بالمهمة بناء على إحداثيات جغرافية لتجمع مزعوم لمتمردي بوكوحرام.


الكلمات المفتاحية : قصف, لاجئين, مخيم, نيجيريا


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