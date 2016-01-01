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نيجيريا: قتلى من الأمن فى هجوم على منشأة نفطية


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 23 نونبر 2016 - 09:25



نيجيريا: قتلى من الأمن فى هجوم على منشأة نفطية
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قتل أربعة من عناصر قوة أمنية حكومية نيجيرية اليوم الأربعاء برصاص مسلحين  إثر هجوم على منشأة نفطية تابعة للفرع المحلي لمجموعة "ايني" الايطالية.

وأكد قوات الأمن أن العناصر الاربعة قتلوا إثر تبادل لاطلاق النار مع عدد غير محدد من المهاجمين الذين حاولوا اقتحام المنشأة النفطية في اوموكو قرب مركز بور هاركور النفطي الكبير.

وقال الناطق باسم القوة الحكومية النيجيرية مايكل اوغونتواسي إن المهاجمين الذين كانوا يرتدون بزات عسكرية وصلوا أمس مستقلين سفينة وبدأوا إطلاق النار على رجال الأمن، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم وجرح آخرين لم يحدد عددهم.

ولم تتبن أي جهة الهجوم بينما رفض مسؤولو شركة "اجيب" الفرع المحلي لمجموعة "ايني" في نيجيريا الإدلاء بأي تعليق.

 وتشهد نيجيريا منذ بداية العام تصاعدا في هجمات المتمردين على منشآتها النفطية ما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاجها النفطي.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, النفط, قتلى, نيجيريا, هجوم


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