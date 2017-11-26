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نيجيريا: مقتل ثلاثة جنود في هجوم بشمال شرق البلاد


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 26 نونبر 2017 - 21:44



نيجيريا: مقتل ثلاثة جنود في هجوم بشمال شرق البلاد

 

قتل ثلاثة جنود نيجريين وأصيب ستة آخرون اليوم الأحد خلال هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام  على مدينة ماجوميري بشمال شرق البلاد.


وقال متحد باسم الجيش النيجري إن الجيش أحبط محاولة مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام للسيطرة على مدينة ماجوميري بشمال شرق البلاد.


وأضاف المتحدث باسم الجيش أن ثلاثة جنود لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون "خلال قتال المسلحين في ماجوميري التي تقع على بعد 50 كيلومترا من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو بؤرة الصراع".


وقال عضو في لجنة شعبية تشكلت لمحاربة بوكو حرام إن ستة من الجنود وثلاثة من أعضاء اللجنة لقوا حتفهم بينما قال أحد سكان المدينة في تصريح لوكالة "رويترز" إن ثلاثة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, قتلى, نيجيريا
 
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