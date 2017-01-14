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نيجيريا: مقتل شخصين فى تفجير انتحاري لبوكوحرام


صحراء ميديا + وكالات
السبت 14 يناير 2017 - 08:00



نيجيريا: مقتل شخصين فى تفجير انتحاري لبوكوحرام
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أعلنت الشرطة النيجيرية، الجمعة، أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 15 آخرون في سلسلة تفجيرات شمال شرق البلاد، في هجوم نسبته السلطات لجماعة بوكو حرام .
 
ووقعت التفجيرات عند حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، على مشارف مادغالي في الطريق الشمالي من ولاية اداماوا التي سبق أن استهدفتها الجماعة.
 
وأكدت الشرطة وسلطات الولاية وقوع الانفجارات عند حاجز يحرسه صيادون محليون ونقطة عسكرية ومحطة حافلات.
 
وأوضح المتحدث باسم شرطة اداماوا عثمان أبو بكر في تصريحات صحفية أن التفجيرات نفذتها انتحاريات، مؤكدا مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين.
 
أما مفوض المعلومات في الولايات النيجيرية أحمد ساجو، فكان قد صرح سابقا أن التفجيرات ناجمة عن قنابل زرعت وفجرت عن بعد.
 


الكلمات المفتاحية : انتحاري, بوكوحرام, نيجيريا


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