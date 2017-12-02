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نيجيريا: 13 قتيلاً في تفجير انتحاري بسوق مزدحم


صحراء ميديا + وكالات
السبت 2 ديسمبر 2017 - 15:23



نيجيريا: 13 قتيلاً في تفجير انتحاري بسوق مزدحم

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم السبت، مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة آخرين إثر وقوع تفجير انتحاري في أحد الأسواق ببلدة (بيو) الواقعة شمال شرق البلاد.
 
وأكدت المصادر أن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، فيما لم يتم التأكد من عدد المصابين في التفجير الانتحاري.
 
وذكر عنصر في فرق الإغاثة بالبلدة أن الضحايا لقوا مصرعهم إثر قيام سيدة بتفجير عبوات ناسفة كانت بحوزتها في نقطة توزيع مواد غذائية تديرها منظمة غير حكومية.
 
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، فيما تشير أصابع الاتهام إلى "جماعة بوكو حرام".
 


الكلمات المفتاحية : أمن, افريقيا, بوكو حرام, نيجيريا
 
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