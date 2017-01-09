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نيجيريا: 20 قتيلاً في اشتباك الجيش وبوكو حرام


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 9 يناير 2017 - 10:33



نيجيريا: 20 قتيلاً في اشتباك الجيش وبوكو حرام
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لقي أمس الأحد  خمسة جنود نيجيريين وحوالي 15 من مقاتلي جماعة "بوكو حرام" المسلحة مصرعهم ، في هجوم على قاعدة للجيش في شمال شرق نيجيريا حيث تقاتل الجماعة من أجل إقامة دولة إسلامية.
 
وقال متحدث باسم الجيش إن "بوكو حرام" هاجمت لواء للجيش في بوني يادي في ولاية يوبي في ساعة متأخرة من يوم السبت. ولم يحدد المتحدث رقما لعدد الضحايا.
 
وسُمع دوي عدة انفجارات يوم الأحد في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو حيث بدأت بوكو حرام تمردها قبل سبع سنوات والذي أسفر عن سقوط نحو 15 ألف قتيل وتشريد أكثر من مليوني شخص.
 
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين أو مسعفين بشكل فوري لتحديد عدد القتلى.
 
وسيطرت بوكو حرام على منطقة تعادل مساحة بلجيكا تقريبا في بداية 2015 لكن قوات الجيش النيجيري وقوات من دول مجاورة تمكنت من طردها من معظم تلك الأراضي خلال العام الماضي.
 
وفي الشهر الماضي أعلن الجيش سيطرته على معسكر رئيسي لبوكو حرام في آخر معاقلها في نيجيريا في غابة سامبيسا المترامية الأطراف.
 
ويقول محللون أمنيون إن قدرة الجماعة على شن هجمات في النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة تشير إلى امتلاكها قواعد متعددة.
 


الكلمات المفتاحية : الجيش, بوكوحرام, نيجيريا


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