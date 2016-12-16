نيجيرية في منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة





عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش يوم أمس الخميس، وزيرة البيئة النيجيرية أمينة محمد، نائبة له، كما عين الدبلوماسية البرازيلية ماريا لويزا هيبيرو فيوتي مديرة لمكتبه.





وكانت أمينة قبل تعيينها وزيرة للبيئة العام الماضي، تعمل كمستشارة خاصة بخطط التنمية ما بعد 2015 ،في مكتب الأمين العام المنتهية ولايته، بان جي مون، وهو الدور الذي توج العام الماضي بتبني الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة للأعوام الخمسة عشر المقبلة.



وتولى البرتغالي أنطونيو جوتيريتش منصب الأمانة العامة للأمم المتحدة،

خلفا لبان كي مون، في الأول من شهر يناير 2016 ، بعد أن صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على ترشيحه لتولي منصب الأمين العام .