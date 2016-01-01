نيروبي تحتضن المؤتمر السادس للتعاون الإفريقي الياباني



تحتضن العاصمة الكينية (نيروبي) أيام 27 و 28 أغسطس الجاري مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في إفريقيا (تيكاد6) الذي ستخصص نسخته هذا العام لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الافريقية في المجالات التنموية.



ويعتبر مؤتمر "تيكاد" قمة إفريقية يابانية لدعم مستقبل القارة من خلال الدفع بالمبادرات التنموية في إفريقيا، حيث سيناقش عدد من المسؤولين وصناع القرار في اليابان مع نظرائهم الأفارقة مستقبل التعاون الياباني الإفريقي وآليات دعمه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة.



وسيمثل موريتانيا في هذالمؤتمر الذي ينعقد لأول مرة خارج اليابان وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ، الذي غادر نواكشوط صباح اليوم الخميس متوجها إلى نيروبي.