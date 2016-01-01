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هاتف ذكي ينقذ فرنسا من هجمات "إرهابية"


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 24 نونبر 2016 - 13:24



هاتف ذكي ينقذ فرنسا من هجمات "إرهابية"
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أفادت التحقيقات مع مشتبه بهم اعتقلوا قبل أيام في فرنسا، أن من بين الأماكن التي كانوا يخططون لاستهدافها، في أول ديسمبر، مقر للمخابرات الفرنسية في منطقة "لوفالوا بيريه" في باريس، وآخر للتحقيقات الجنائية تابع للشرطة في منطقة "كي ديز أورفيفر" ومبنى المحكمة العليا القريب.
 
وكان من المواقع المستهدفة أيضا متنزه "ديزني لاند باريس"، الواقع على بعد 32 كيلومترا شرقي العاصمة وشارع شانزليزيه.
 
وقالت مصادر في الشرطة، إن المواقع المستهدفة، التي وضعها المحتجزون، إضافة إلى موعد الهجوم المخطط له، تم التوصل إليها بفضل معلومات، عثر عليها على أحد أجهزة الهواتف الذكية.
 
وكان الأمن الفرنسي قد اعتقل قبل أيام، خمسة أشخاص، وفقا لإجراءات متعلقة بمكافحة الإرهاب، قال إنهم كانوا يخططون لشن هجمات في عدد من المواقع المهمة، والمعالم داخل باريس وفي محيطها.


الكلمات المفتاحية : الهواتف, فرنسا, هجمات


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